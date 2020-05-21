Турция рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией в середине июля

"Мы с удовлетворением наблюдаем, что число новых случаев коронавируса в стране быстро уменьшается с каждым днем, поэтому мы постепенно снимаем ограничения. Внутренний туризм возобновится к концу мая, и мы надеемся, что к середине июня авиасообщение будет восстановлено со многими странами Азии и Европы. Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля", - сказал Эрсой.