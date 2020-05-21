Турция рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией в середине июля

АНТАКЬЯ, 21 мая - РИА Новости. Турецкий туристический сектор рассчитывает, что авиасообщение Турции и России возобновится в середине июля, заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Мы с удовлетворением наблюдаем, что число новых случаев коронавируса в стране быстро уменьшается с каждым днем, поэтому мы постепенно снимаем ограничения. Внутренний туризм возобновится к концу мая, и мы надеемся, что к середине июня авиасообщение будет восстановлено со многими странами Азии и Европы. Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля", - сказал Эрсой.
Он добавил, что Турция находится среди стран, которые первыми в мире завершили подготовку к процессу нормализации в туристическом секторе после пандемии в соответствии с международными стандартами.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".