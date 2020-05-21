Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-21T14:13
https://ria.ru/20200521/1571771233.html
Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов
https://cdn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:91:2000:1216_1036x0_80_0_0_4ab916d17f612edb74a7a48fb0847c37.jpg
РИА Новости

Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов

14:13 21.05.2020
757
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера рассказала, что власти рассматривают возможность создания "коридоров безопасности" для иностранных туристов.
"Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента", — сказала она в интервью Financial Times.— Мы бы знали, что статистически вероятность человека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте".
Ранее министр транспорта страны Хосе Луис Абалос сообщил, что Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране.
В настоящее время там введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Могут въезжать лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.
Но в пятницу глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать гостей, взяв под контроль распространение коронавируса.
По данным на 20 мая в Испании выявлено 232 555 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки число жертв составило 95 человек, всего скончались 27 888 человек. Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
Тель-Авив
Вчера, 08:00Туризм
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
140001
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИспания
Рекомендуем
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Стало известно, когда Греция начнет принимать иностранных туристов
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Акция протеста перед законодательным собранием штата Мэриленд с требованием снятия ограничений, связанных с коронавирусом
В США за сутки выявили свыше 23 тысяч случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния