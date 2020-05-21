В МЧС рассказали о тушении природных пожаров

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Общая численность группировки для борьбы с природными пожарами на территории Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области составляет более 17 тысяч человек и почти 3 тысячи единиц техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Общая численность группировки для борьбы с природными пожарами на территории Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области составляет более 17 тысяч человек и почти 3 тысячи единиц техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России

"Для своевременного выявления и ликвидации природных пожаров на территории трех регионов предусмотрена группировка сил и средств общей численностью более 17 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прикрытия населенных пунктов с численностью населения менее 50 человек созданы мобильные и аэромобильные группы.