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В МЧС рассказали о тушении природных пожаров
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РИА Новости

В МЧС рассказали о тушении природных пожаров

11:09 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Общая численность группировки для борьбы с природными пожарами на территории Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области составляет более 17 тысяч человек и почти 3 тысячи единиц техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
"Для своевременного выявления и ликвидации природных пожаров на территории трех регионов предусмотрена группировка сил и средств общей численностью более 17 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для прикрытия населенных пунктов с численностью населения менее 50 человек созданы мобильные и аэромобильные группы.
По данным МЧС, организована работа по постоянному мониторингу пожароопасной обстановки на территории регионов, в том числе с помощью авиации. В деятельности руководства муниципальных районов и ЕДДС активно используется мобильное приложение МЧС России "Термические точки".
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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