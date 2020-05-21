Богданов назвал данные об инициативе РФ по саммиту США и Палестины чушью

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что сообщения в СМИ об инициативе России провести в Женеве саммит США и Палестины являются "полной чушью".
"Какой саммит? Какая Женева? Это вообще полная чушь", - сказал Богданов, комментируя соответствующие сообщения издания Axios.
"Там еще было написано, что, мол, я помимо (спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави - ред.) Берковица разговаривал с какими-то сотрудниками Совета национальной безопасности", - добавил Богданов.
Ранее издание Axios сообщило, что в ходе недавнего телефонного разговора Богданов якобы предложил Берковицу провести "мини-саммит" США и Палестины с участием представителей стран-членов ближневосточного "квартета", ряда арабских государств. Отмечалось, что местом встречи должна была стать Женева.
Ранее в четверг высокопоставленный источник в российском МИД также заявил РИА Новости, что никаких очных саммитов по ближневосточной тематике, в том числе между Россией и США не планируется.