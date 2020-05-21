Богданов назвал данные об инициативе РФ по саммиту США и Палестины чушью

"Какой саммит? Какая Женева? Это вообще полная чушь", - сказал Богданов, комментируя соответствующие сообщения издания Axios .

"Там еще было написано, что, мол, я помимо (спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави - ред.) Берковица разговаривал с какими-то сотрудниками Совета национальной безопасности", - добавил Богданов.