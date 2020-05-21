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2020-05-21T11:37
https://ria.ru/20200521/1571771137.html
Богданов назвал данные об инициативе РФ по саммиту США и Палестины чушью
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РИА Новости

Богданов назвал данные об инициативе РФ по саммиту США и Палестины чушью

11:08 21.05.2020 (обновлено: 11:37 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что сообщения в СМИ об инициативе России провести в Женеве саммит США и Палестины являются "полной чушью".

"Какой саммит? Какая Женева? Это вообще полная чушь", - сказал Богданов, комментируя соответствующие сообщения издания Axios.

"Там еще было написано, что, мол, я помимо (спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави - ред.) Берковица разговаривал с какими-то сотрудниками Совета национальной безопасности", - добавил Богданов.
Ранее издание Axios сообщило, что в ходе недавнего телефонного разговора Богданов якобы предложил Берковицу провести "мини-саммит" США и Палестины с участием представителей стран-членов ближневосточного "квартета", ряда арабских государств. Отмечалось, что местом встречи должна была стать Женева.
Ранее в четверг высокопоставленный источник в российском МИД также заявил РИА Новости, что никаких очных саммитов по ближневосточной тематике, в том числе между Россией и США не планируется.
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