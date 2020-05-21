Говорить о датах снятия ограничений в Москве рано, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сейчас рано говорить о конкретных датах снятия ограничений в Москве, введенных из-за распространения коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"На данный момент рано говорить о конкретных датах снятия ограничений", - сказала Вуйнович в ответ на вопрос о том, есть ли вероятность снятия ограничений в российской столице после 31 мая.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщили, что наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве – 2 913.
Ограничительные меры по коронавирусу в Москве были продлены до 31 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.