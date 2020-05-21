В Евпатории в доме престарелых выявили случай коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у подопечного дома престарелых в Евпатории, проводится эпидемиологическое расследование, сообщил заместитель начальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в республике зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 314 человек.
"Евпатория - три случая. Один - подопечный дома престарелых. Выявлен в ходе скрининговых исследований в этом коллективе. Обследовано 145 человек. Эпидрасследование продолжается. Клинических симптомов у данного пациента не было. Госпитализирован в Евпаторийскую городскую больницу в инфекционный стационар", - сказал Крутиков на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Кроме того, по его словам, еще два случая коронавируса в Евпатории выявлены у младшего медперсонала детского инфекционного отделения Евпаторийской городской больницы.
"Начато эпидрасследование, установлен круг контактных лиц – 19 человек", - подчеркнул Крутиков.
Кроме того, по его словам, в Саках из 10 новых заболевших – пять медицинских работников, находящихся в обсервации, еще пять – контакты по семейным очагам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.