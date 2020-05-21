В Евпатории в доме престарелых выявили случай коронавируса

"Евпатория - три случая. Один - подопечный дома престарелых. Выявлен в ходе скрининговых исследований в этом коллективе. Обследовано 145 человек. Эпидрасследование продолжается. Клинических симптомов у данного пациента не было. Госпитализирован в Евпаторийскую городскую больницу в инфекционный стационар", - сказал Крутиков на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.