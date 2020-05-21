Правительство утвердило комплекс мер поддержки ОПК в условиях COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство утвердило план мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Правительство утвердило план мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов

"Президент РФ указал на необходимость безусловного выполнения гособоронзаказа даже в условиях ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Правительство утвердило план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

По словам Борисова, план включает три основных меры поддержки. Во-первых, ускоренное размещение заданий гособоронзаказа, в частности, заключение госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. "Данная мера исключит очередной раунд "ценовых войн" и позволит опережающими темпами разместить задания гособоронзаказа в пределах его показателей (без их превышения)", - сказал вице-премьер.

Во-вторых, хеджирование финансовых рисков предприятий, в частности, 80-процентное авансирование работ единомоментно вместо поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов. "Для закупок электронно-компонентной базы по госконтрактам в рамках гособоронзаказа авансирование предлагается довести до 100%", - сказал он.

Третьей мерой Борисов назвал загрузку предприятий ОПК гособоронзаказом при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию.