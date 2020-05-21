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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:12
https://ria.ru/20200521/1571770401.html
Правительство утвердило комплекс мер поддержки ОПК в условиях COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Правительство утвердило комплекс мер поддержки ОПК в условиях COVID-19

10:57 21.05.2020 (обновлено: 11:12 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство утвердило план мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Президент РФ указал на необходимость безусловного выполнения гособоронзаказа даже в условиях ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Правительство утвердило план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.
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По словам Борисова, план включает три основных меры поддержки. Во-первых, ускоренное размещение заданий гособоронзаказа, в частности, заключение госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. "Данная мера исключит очередной раунд "ценовых войн" и позволит опережающими темпами разместить задания гособоронзаказа в пределах его показателей (без их превышения)", - сказал вице-премьер.
Во-вторых, хеджирование финансовых рисков предприятий, в частности, 80-процентное авансирование работ единомоментно вместо поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов. "Для закупок электронно-компонентной базы по госконтрактам в рамках гособоронзаказа авансирование предлагается довести до 100%", - сказал он.
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