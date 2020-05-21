В Одессе начали демонтаж кровли дома, где произошло обрушение стены

"Подразделения Госслужбы по ЧС продолжают ликвидировать последствия разрушения дома в Одессе. Начаты работы по демонтажу аварийной части кровли и здания со стороны внутреннего двора, а также проводятся работы по расчистке разрушенных конструкций с территории котлована", - говорится в сообщении МВД в Facebook.