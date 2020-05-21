В Одессе начали демонтаж кровли дома, где произошло обрушение стены

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Спасатели начали демонтаж аварийной части кровли дома в Одессе, где произошло обрушение стены, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
В понедельник Госслужба по ЧС сообщила об обрушении стены жилого дома в Одессе. Вследствие инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.
"Подразделения Госслужбы по ЧС продолжают ликвидировать последствия разрушения дома в Одессе. Начаты работы по демонтажу аварийной части кровли и здания со стороны внутреннего двора, а также проводятся работы по расчистке разрушенных конструкций с территории котлована", - говорится в сообщении МВД в Facebook.