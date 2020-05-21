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Правительство может ускорить закупку авиации по оборонзаказу
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РИА Новости

Правительство может ускорить закупку авиации по оборонзаказу

10:52 21.05.2020 (обновлено: 11:06 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство для поддержки оборонно-промышленного комплекса при падении спроса на гражданскую продукцию намерено загрузить предприятия производством военной авиации и автомобилей, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Обеспечение загрузки предприятий при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию, в частности опережающие закупки авиационной и автомобильной техники по кредитной схеме. Предлагается сконцентрировать весь объём закупок, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, во временных рамках до 2024 года", - сказал он, говоря об утвержденном правительством плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
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Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
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Юрий Борисов (вице-премьер)Экономика
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