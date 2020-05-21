Правительство может ускорить закупку авиации по оборонзаказу

"Обеспечение загрузки предприятий при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию, в частности опережающие закупки авиационной и автомобильной техники по кредитной схеме. Предлагается сконцентрировать весь объём закупок, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, во временных рамках до 2024 года", - сказал он, говоря об утвержденном правительством плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК.