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2020-05-21T10:52
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СК в Томске начал проверку после смерти второго вахтовика из обсерватора
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РИА Новости

СК в Томске начал проверку после смерти второго вахтовика из обсерватора

10:52 21.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи СК РФ в Томске организовали проверку по факту смерти госпитализированного из местного обсерватора второго вахтового рабочего, недавно вернувшегося из Якутии, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
В четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Томской области сообщил о смерти от инсульта второго вахтового рабочего, недавно вернувшегося с Чаяндинского месторождения в Якутии. До этого еще один вахтовик скончался от инфаркта.
"Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка по размещенной в СМИ информации о смерти второго человека в томском обсерваторе", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что следователи следственного отдела по Октябрьскому району Томска уже приступили к проведению проверки.
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По информации оперштаба со ссылкой на главврача Томской районой больницы, куратора работы обсерваторов Анатолия Музеника, у мужчины в обсерваторе случился инсульт. В тяжелом состоянии мужчину доставили в региональный сосудистый центр областной больницы, где ему был диагностирован массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. Мужчина скончался на второй день в палате интенсивной терапии.
Музеник отметил, что при поступлении в обсерватор на здоровье никто из вахтовиков не жаловался, а по данным работодателя каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Врач отметил, что второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)ТомскОктябрьский районТомская областьПроисшествия
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