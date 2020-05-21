СК в Томске начал проверку после смерти второго вахтовика из обсерватора

"Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка по размещенной в СМИ информации о смерти второго человека в томском обсерваторе", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба со ссылкой на главврача Томской районой больницы, куратора работы обсерваторов Анатолия Музеника, у мужчины в обсерваторе случился инсульт. В тяжелом состоянии мужчину доставили в региональный сосудистый центр областной больницы, где ему был диагностирован массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. Мужчина скончался на второй день в палате интенсивной терапии.

Музеник отметил, что при поступлении в обсерватор на здоровье никто из вахтовиков не жаловался, а по данным работодателя каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Врач отметил, что второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации.