Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости еще высока, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации", — сказала Вуйнович, комментируя ситуацию с коронавирусом в Москве.
Она подчеркнула, что важно ориентироваться на такие моменты, как значительное сокращение числа новых случаев на регулярной основе, а также показатель воспроизводства. По словам представителя ВОЗ, он должен быть меньше единицы.
В Москве, по данным на 21 мая, число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки составило 2913, а выписанных — 3746.
В России число зараженных коронавирусом выросло на 8849, общее число достигло 317 554.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф