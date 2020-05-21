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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:48
https://ria.ru/20200521/1571769868.html
Власти Крыма пообещали доплаты сотрудникам обсерваторов
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РИА Новости

Власти Крыма пообещали доплаты сотрудникам обсерваторов

10:48 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Крыма пообещали увеличить выплаты сотрудникам обсерваторов, работающих на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 314 случаев COVID-19. 181 человек продолжает лечение, 126 выписаны, девять человек ранее скончались.
"Мы анализировали поступающие обращения, по обсерваторам детально рассмотрели ситуацию, пришли к выводу, что сотрудникам необходима доплата", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Сотрудники обсерваторов в течение 14 дней вынуждены находиться без выезда из него, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку на людей, отметил он. Доплату получат медицинский и технический персонал. Выплаты заработных плат будут увеличены вдвое, отметила в ходе заседания вице-премьер Крыма Елена Романовская.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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