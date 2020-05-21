Власти Крыма пообещали доплаты сотрудникам обсерваторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Крыма пообещали увеличить выплаты сотрудникам обсерваторов, работающих на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 314 случаев COVID-19. 181 человек продолжает лечение, 126 выписаны, девять человек ранее скончались.
"Мы анализировали поступающие обращения, по обсерваторам детально рассмотрели ситуацию, пришли к выводу, что сотрудникам необходима доплата", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Сотрудники обсерваторов в течение 14 дней вынуждены находиться без выезда из него, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку на людей, отметил он. Доплату получат медицинский и технический персонал. Выплаты заработных плат будут увеличены вдвое, отметила в ходе заседания вице-премьер Крыма Елена Романовская.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.