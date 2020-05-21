Власти Крыма пообещали доплаты сотрудникам обсерваторов

За последние сутки в Крыму зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 314 случаев COVID-19. 181 человек продолжает лечение, 126 выписаны, девять человек ранее скончались.

"Мы анализировали поступающие обращения, по обсерваторам детально рассмотрели ситуацию, пришли к выводу, что сотрудникам необходима доплата", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сотрудники обсерваторов в течение 14 дней вынуждены находиться без выезда из него, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку на людей, отметил он. Доплату получат медицинский и технический персонал. Выплаты заработных плат будут увеличены вдвое, отметила в ходе заседания вице-премьер Крыма Елена Романовская.