В Москве второй день подряд выписанных после COVID больше, чем заболевших

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в Москве второй день подряд больше, чем новых заболевших, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Согласно данным оперштаба, 20 мая число новых заболевших коронавирусом в Москве за сутки составило 2699 против 5440 выписанных.
В четверг, 21 мая, число зарегистрированных случаев COVID-19 в столице за сутки составило 2913, а выписанных - 3746.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.