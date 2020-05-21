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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:48
https://ria.ru/20200521/1571769842.html
В Москве второй день подряд выписанных после COVID больше, чем заболевших
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Москве второй день подряд выписанных после COVID больше, чем заболевших

10:48 21.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики в защитных костюмах
Медики в защитных костюмах
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в Москве второй день подряд больше, чем новых заболевших, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Согласно данным оперштаба, 20 мая число новых заболевших коронавирусом в Москве за сутки составило 2699 против 5440 выписанных.
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В четверг, 21 мая, число зарегистрированных случаев COVID-19 в столице за сутки составило 2913, а выписанных - 3746.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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