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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:46
https://ria.ru/20200521/1571769756.html
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

10:46 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два, 15-17 лет - один, 20-29 лет - два, 30-39 лет - четыре, 40-49 лет - 12, 50-59 лет - 17, старше 60 - 29", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 29 новых случаев коронавируса выявили в Саратове, шесть - в Балаковском, пять - в Марксовском, по четыре - в Энгельсском и Новоузенском, по три - в Вольском, Самойловском и Базарно-Карабулакском, по два - в Аткарском и Пугачевском, по одному - еще в шести районах области.
"Среди заболевших 24 контактных лица, двое прибывших с других территорий, 41 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 21, с бессимптомным течением - 16... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
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В штабе добавили, что из 2139 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 639, из них 59 - за последние сутки. Скончались 15 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
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