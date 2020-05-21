В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области , общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два, 15-17 лет - один, 20-29 лет - два, 30-39 лет - четыре, 40-49 лет - 12, 50-59 лет - 17, старше 60 - 29", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 29 новых случаев коронавируса выявили в Саратове , шесть - в Балаковском, пять - в Марксовском, по четыре - в Энгельсском и Новоузенском, по три - в Вольском, Самойловском и Базарно-Карабулакском, по два - в Аткарском и Пугачевском, по одному - еще в шести районах области.

"Среди заболевших 24 контактных лица, двое прибывших с других территорий, 41 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 21, с бессимптомным течением - 16... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что из 2139 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 639, из них 59 - за последние сутки. Скончались 15 пациентов.