В России своевременно закрыли мечети и синагоги, заявил раввин

"Во время коронавируса религиозные люди попали под удар больше, чем светские, поскольку верующие собираются вместе для молитвы в мечетях, синагогах, церквях", - сказал Гольдшмидт на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования", видеозапись которой доступна на сайте Совета муфтиев России.

Поэтому, по его словам, в странах, где для прихожан вовремя не закрыли дома молитвы, было много жертв эпидемии. При этом иудейская и мусульманская общины России, по его мнению, вовремя закрыли молельные дома, поэтому "невозможно сказать, что люди заразились из-за того, что приходили в мечети и синагоги".