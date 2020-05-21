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Религия и мировоззрение
2020-05-21T11:44
https://ria.ru/20200521/1571769727.html
В России своевременно закрыли мечети и синагоги, заявил раввин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569010299_0:122:3045:1835_1036x0_80_0_0_9978f6835b237363788bb8dcb2d10e03.jpg
РИА Новости

В России своевременно закрыли мечети и синагоги, заявил раввин

10:45 21.05.2020 (обновлено: 11:44 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовОбъявление о карантине на заборе синагоги на Большой Бронной улице в Москве
Объявление о карантине на заборе синагоги на Большой Бронной улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мечети и синагоги закрыли для прихожан в России вовремя, это позволило избежать большего количества жертв эпидемии, заявил президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Во время коронавируса религиозные люди попали под удар больше, чем светские, поскольку верующие собираются вместе для молитвы в мечетях, синагогах, церквях", - сказал Гольдшмидт на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования", видеозапись которой доступна на сайте Совета муфтиев России.
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Поэтому, по его словам, в странах, где для прихожан вовремя не закрыли дома молитвы, было много жертв эпидемии. При этом иудейская и мусульманская общины России, по его мнению, вовремя закрыли молельные дома, поэтому "невозможно сказать, что люди заразились из-за того, что приходили в мечети и синагоги".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтБерл ЛазарМоскваЕвропаОбщество
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