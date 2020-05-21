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2020-05-21T11:51
https://ria.ru/20200521/1571769615.html
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
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РИА Новости

Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным

10:44 21.05.2020 (обновлено: 11:51 21.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москва считает невозможным продвижение американской "сделки века" по ближневосточному урегулированию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.
Так он прокомментировал свой недавний разговор со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем.

"Он мне позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать "сделку века". Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно. И что нужно собирать ближневосточный квартет, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, как выходить из нее", — сказал замминистра.

По словам Богданова, в разговоре с Берковицем он подтвердил "совершенно четкую" российскую позицию, заключающуюся в том, что Москва признает Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
"Это наша позиция неизменная и последовательная", — подчеркнул замглавы МИД.
Он также прокомментировал сообщение издания Axios о том, что в разговоре с Берковицем якобы предложил провести в Женеве "мини-саммит" США и Палестины.
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"Подход слона к посудной лавке". Эксперт о "сделке века" СШАСША проигнорировали общепризнанный подход к урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложенную Белым Домом "сделку века". Это стандартная позиция Вашингтона, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.
"Какой саммит? Какая Женева? Это вообще полная чушь", — сказал Богданов.
В конце января президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, так называемую сделку века. Этот план открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также признает Иерусалим его единой и неделимой столицей. В отношении Палестины "сделка века" предусматривает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над границами и воздушным пространством. Столицей Палестины в таком случае может стать деревня Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестина, со своей стороны, заявила, что на фоне намерений израильского правительства присоединить к себе палестинские земли расторгнет все договоренности с Израилем и США.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИерусалимСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо хоть, что в России хоть кого то интересует сделка века. В Израиле в СМИ и не пишут о ней и не обсуждают, радует, что россиян это интересует.
21 мая, 11:36
Coroner Lemur
1291007
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