Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным

"Он мне позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать "сделку века". Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно. И что нужно собирать ближневосточный квартет, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, как выходить из нее", — сказал замминистра.