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В Подмосковье число умерших от COVID-19 возросло до 299
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РИА Новости

В Подмосковье число умерших от COVID-19 возросло до 299

10:42 21.05.2020 (обновлено: 10:50 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло за минувшие сутки на 14 – до 299, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 285 скончавшихся.
"Всего в Московской области зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 299 заболевших", - говорится в сообщении.
Суточный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе составил 892.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Московская область (Подмосковье)Общество
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