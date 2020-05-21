В Подмосковье число умерших от COVID-19 возросло до 299

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло за минувшие сутки на 14 – до 299, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 285 скончавшихся.
"Всего в Московской области зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 299 заболевших", - говорится в сообщении.
Суточный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе составил 892.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.