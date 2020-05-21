В Москве за сутки выявили 2913 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве - 2913, в Подмосковье - 892, Санкт-Петербурге - 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За сутки в России зафиксированы 8 849 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 2 913, Московская область - 892, Санкт-Петербург - 408", - говорится в сообщении.
Также 376 новых случаев зафиксированы в Красноярском крае, 204 - в Нижегородской области, 174 - в Свердловской области.
Наименьшее число случаев за сутки выявлено в Ненецком автоном округе, Крыму и Севастополе - по одному новому заболевшему.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф