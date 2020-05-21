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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:38
https://ria.ru/20200521/1571769144.html
В России за сутки умерли 127 человек с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 127 человек с COVID-19

10:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 127 человек с коронавирусом, за все время с начала пандемии - 3 099, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 127 человек... Умерли за весь период 3 099 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 68 человек скончались в Москве, 14 - в Подмосковье, по пять - в Санкт-Петербурге и Дагестане, по четыре - в Северной Осетии и Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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