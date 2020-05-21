В России за сутки умерли 127 человек с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 127 человек с коронавирусом, за все время с начала пандемии - 3 099, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 127 человек... Умерли за весь период 3 099 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 68 человек скончались в Москве, 14 - в Подмосковье, по пять - в Санкт-Петербурге и Дагестане, по четыре - в Северной Осетии и Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.