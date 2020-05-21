В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час

"Чрезвычайное положение не будет продлено, также, следовательно, отменяется комендантский час, при этом вирус никуда не уходил... После отмены ЧП наша ответственность еще больше растет и требования специалистов Минздрава становятся еще более важными. Определенные ограничения, разработанные Минздравом, будут сохранены", - заявил премьер.