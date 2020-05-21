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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:36
https://ria.ru/20200521/1571768994.html
В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час

10:36 21.05.2020
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ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся, заявил премьер Георгий Гахария на правительственном заседании в четверг.
Введенный из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧП продлевался в Грузии несколько раз, он действует до 22 мая. Комендантский час вместе с ЧП действует с 21.00 до 6.00 (20.00-5.00 мск).
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"Чрезвычайное положение не будет продлено, также, следовательно, отменяется комендантский час, при этом вирус никуда не уходил... После отмены ЧП наша ответственность еще больше растет и требования специалистов Минздрава становятся еще более важными. Определенные ограничения, разработанные Минздравом, будут сохранены", - заявил премьер.
По его словам, законодательный орган готовится принять закон о сохранении ряда ограничений, в условиях отмены режима ЧП. Гахария отметил, что члены правительства готовы выступить в парламенте и ответить на вопросы о том, каким образом они правили страной в режиме чрезвычайного положения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияВОЗГрузияВ мире
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