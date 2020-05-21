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2020-05-21T11:12
https://ria.ru/20200521/1571768943.html
Правительство введет мораторий на проверки предприятий ОПК из-за COVID-19
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РИА Новости

Правительство введет мораторий на проверки предприятий ОПК из-за COVID-19

10:35 21.05.2020 (обновлено: 11:12 21.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство намерено отменить до конца третьего квартала все проверки предприятий ОПК, помимо санитарно-эпидемиологических, и предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"До конца третьего квартала 2020 года мы намерены ввести мораторий на все виды проверок, кроме санитарно-эпидемиологических", - сказал он.
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"Мы также работаем над смягчением влияния штрафных санкций на экономику предприятий", - рассказал Борисов. По его словам, финальное исполнение заданий гособоронзаказа зачастую зависит от поставок комплектующих и материалов по всей кооперационной цепочке. В отдельных случаях головным исполнителям при объективных сбоях в поставках предлагается предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками гособоронзаказа. "Правительство намерено проводить мониторинг применения штрафных санкций по госконтрактам в рамках гособоронзаказа", - сказал он.
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