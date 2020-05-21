Правительство введет мораторий на проверки предприятий ОПК из-за COVID-19

"До конца третьего квартала 2020 года мы намерены ввести мораторий на все виды проверок, кроме санитарно-эпидемиологических", - сказал он.

"Мы также работаем над смягчением влияния штрафных санкций на экономику предприятий", - рассказал Борисов. По его словам, финальное исполнение заданий гособоронзаказа зачастую зависит от поставок комплектующих и материалов по всей кооперационной цепочке. В отдельных случаях головным исполнителям при объективных сбоях в поставках предлагается предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками гособоронзаказа. "Правительство намерено проводить мониторинг применения штрафных санкций по госконтрактам в рамках гособоронзаказа", - сказал он.