В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее он поручил удержать динамику снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Предыдущие два дня в республики было зарегистрировано всего пять случаев.
"За истекшие сутки у нас 15 человек заболело. Десять человек – город Саки, три – Евпатория и два - город Симферополь", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам Аксенова, новые случаи выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Аксенов отметил, что на текущий период в республике зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели126 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.