Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T10:33
https://ria.ru/20200521/1571768781.html
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569463559_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c246f7d460b12639367689ebc31ca8.jpg
РИА Новости

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море

10:33 21.05.2020
329
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт", на котором произошла массовая вспышка коронавируса, впервые вышел в море после почти двухмесячного нахождения на базе, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.
Как сообщают ВМС, в среду авианосец покинул базу на острове Гуам и вошел в Филиппинское море.
"После полной гигиенической обработки от кормы до носа необходимое для управления кораблем число членов экипажа вернулось на борт после прохождения строгой проверки на готовность к несению службы", - говорится в заявлении ВМС США.
Кинодром
19 мая, 09:54Распространение нового коронавируса
Коронавирус убивает индустрию камеди-клубов в США
Начальник медицинской службы контр-адмирал ВМС Брюс Джиллингем заявил в интервью CNN, что он "уверен", что Рузвельт "готов с точки зрения медицинских показателей", несмотря на то, что у некоторых моряков, вернувшихся на корабль, положительный тест на коронавирус.
"У людей могут быть постоянные симптомы в течение долгого времени, но, учитывая информацию, которую мы имеем на сегодняшний день, сейчас они вряд ли смогут кого-то заразить", - заявил он.
Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 1150 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове "Гуам". Часть военнослужащих с американского авианосца поместили на карантин в гостиничных номерах на острове Гуам.
Президент США Дональд Трамп
19 мая, 23:31Распространение нового коронавируса
Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
162036
Обсудить 0
Военно-морские силы СШАТеодор РузвельтГуамСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга
Стенд ОАО Рособоронэкспорт
Россия готова продавать за рубеж РЛС, обнаруживающую гиперзвуковые цели
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"
Флаги США и КНР
США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
Самолеты на военно-морском аэродроме Корпус Кристи в Техасе
В США нейтрализовали человека, устроившего стрельбу на авиабазе
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Экспортеры российского оружия получат господдержку
Кресла для судей в зале заседаний
"Уралвагонзавод" подал два иска к Минобороны на 614 миллионов рублей
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона. 21 мая 2020
В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью
Врач в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
Лента новостейМолния