Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море

"После полной гигиенической обработки от кормы до носа необходимое для управления кораблем число членов экипажа вернулось на борт после прохождения строгой проверки на готовность к несению службы", - говорится в заявлении ВМС США.

Начальник медицинской службы контр-адмирал ВМС Брюс Джиллингем заявил в интервью CNN, что он "уверен", что Рузвельт "готов с точки зрения медицинских показателей", несмотря на то, что у некоторых моряков, вернувшихся на корабль, положительный тест на коронавирус.

"У людей могут быть постоянные симптомы в течение долгого времени, но, учитывая информацию, которую мы имеем на сегодняшний день, сейчас они вряд ли смогут кого-то заразить", - заявил он.