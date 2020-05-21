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2020-05-21T10:43
https://ria.ru/20200521/1571768334.html
Более ста россиян вылетели из Греции вывозным рейсом
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РИА Новости

Более ста россиян вылетели из Греции вывозным рейсом

10:23 21.05.2020 (обновлено: 10:43 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Более ста граждан России, оказавшихся заблокированными в Греции после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, вылетели в четверг из Афин в Москву вывозным рейсом авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean), сообщает корреспондент РИА Новости.
Самолет вылетел в 9.40 мск из международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, через четыре часа он должен прибыть в Шереметьево.
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В посольстве России в Греции отметили хорошее взаимодействие с греческими властями. "Сотрудничество была так же на высоком уровне, как и при организации первого вывозного рейса 27 апреля. Все очень оперативно. Все решения принимались и в МИДе, и в министерстве защиты граждан, и в греческой авиакомпании быстро", - сказала представитель посольства.
Рейс платный - "взрослый" билет стоил 261 евро 96 центов, для детей предусмотрены скидки - билет на ребенка до двух лет стоил 21 евро, от двух до 12 лет – около 200 евро.
Такие же цены действуют для греческих граждан, которые прилетят этим же бортом из Москвы в Грецию.
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Среди пассажиров, по данным посольства РФ, - 15 детей, пять монахов с Афона, инвалиды, находившиеся на реабилитации и не имевшие возможности вернуться на родину, 14 членов экипажа круизного лайнера, стоящего на рейде в Пирее. Чтобы вернуть их домой, требовалось получить разрешение на их сход на берег, срочно организовать сдачу тестов на коронавирус прямо на судне.
В беседе с корреспондентом РИА Новости россияне благодарили посольство России за помощь.
Мама инвалида-колясочника из Новосибирской области Дмитрия Маращука сказала, что они с начала февраля были в Салониках на реабилитации, но оказались заложниками ситуации.
"Дипломаты договорились, и с автобусами решили, и все условия создали. Молодцы! Хорошая работа. Мы маломобильные, пока не знаем как в Сибирь будем возвращаться из Москвы", - сказала Татьяна Маращук.
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Из Салоник в Афины автобусом, предоставленным компанией "Музенидис трэвел", доставили около 30 россиян, в том числе пятерых монахов.
Монах Феодосий рассказал, что шесть лет проживал на Афоне, уехать ему пришлось, поскольку у него закончилась виза. "Благодаря российскому консульству, мы с другими братьями сейчас улетаем", - сказал монах в беседе с агентством. Сейчас, по его словам, он будет делать новые документы на въезд в Грецию.
Ранее российские священники неоднократно говорили о проблемах с получением греческой визы для российских монахов и священников. Консульство Греции в Москве отрицало, что есть указания не давать визу священнослужителям.
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Полина Порфириду ранее десять лет проживала в Греции, а 4 марта вместе с дочкой приехала на Родос за вещами и застряла в карантине. На первый рейс 27 апреля она не успевала. "Наконец-то мы здесь! Спасибо огромное за поддержку! Будем в Москве!" - сказала Полина.
По словам сотрудников посольства России, некоторые российские граждане решили пока не возвращаться домой, ожидая, когда откроется авиасообщение. Пока информации об этом нет.
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