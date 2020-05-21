Более ста россиян вылетели из Греции вывозным рейсом

АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Более ста граждан России, оказавшихся заблокированными в Более ста граждан России, оказавшихся заблокированными в Греции после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, вылетели в четверг из Афин в Москву вывозным рейсом авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean), сообщает корреспондент РИА Новости.

Самолет вылетел в 9.40 мск из международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, через четыре часа он должен прибыть в Шереметьево

В посольстве России в Греции отметили хорошее взаимодействие с греческими властями. "Сотрудничество была так же на высоком уровне, как и при организации первого вывозного рейса 27 апреля. Все очень оперативно. Все решения принимались и в МИДе, и в министерстве защиты граждан, и в греческой авиакомпании быстро", - сказала представитель посольства.

Рейс платный - "взрослый" билет стоил 261 евро 96 центов, для детей предусмотрены скидки - билет на ребенка до двух лет стоил 21 евро, от двух до 12 лет – около 200 евро.

Такие же цены действуют для греческих граждан, которые прилетят этим же бортом из Москвы в Грецию.

Среди пассажиров, по данным посольства РФ, - 15 детей, пять монахов с Афона , инвалиды, находившиеся на реабилитации и не имевшие возможности вернуться на родину, 14 членов экипажа круизного лайнера, стоящего на рейде в Пирее . Чтобы вернуть их домой, требовалось получить разрешение на их сход на берег, срочно организовать сдачу тестов на коронавирус прямо на судне.

В беседе с корреспондентом РИА Новости россияне благодарили посольство России за помощь.

Мама инвалида-колясочника из Новосибирской области Дмитрия Маращука сказала, что они с начала февраля были в Салониках на реабилитации, но оказались заложниками ситуации.

"Дипломаты договорились, и с автобусами решили, и все условия создали. Молодцы! Хорошая работа. Мы маломобильные, пока не знаем как в Сибирь будем возвращаться из Москвы", - сказала Татьяна Маращук.

Из Салоник в Афины автобусом, предоставленным компанией "Музенидис трэвел", доставили около 30 россиян, в том числе пятерых монахов.

Монах Феодосий рассказал, что шесть лет проживал на Афоне, уехать ему пришлось, поскольку у него закончилась виза. "Благодаря российскому консульству, мы с другими братьями сейчас улетаем", - сказал монах в беседе с агентством. Сейчас, по его словам, он будет делать новые документы на въезд в Грецию.

Ранее российские священники неоднократно говорили о проблемах с получением греческой визы для российских монахов и священников. Консульство Греции в Москве отрицало, что есть указания не давать визу священнослужителям.

Полина Порфириду ранее десять лет проживала в Греции, а 4 марта вместе с дочкой приехала на Родос за вещами и застряла в карантине. На первый рейс 27 апреля она не успевала. "Наконец-то мы здесь! Спасибо огромное за поддержку! Будем в Москве!" - сказала Полина.