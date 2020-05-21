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2020-05-21T10:19
https://ria.ru/20200521/1571768225.html
"Уралвагонзавод" подал два иска к Минобороны на 614 миллионов рублей
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РИА Новости

"Уралвагонзавод" подал два иска к Минобороны на 614 миллионов рублей

10:19 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска НПК "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков и другой военной техники, о взыскании с министерства обороны России в общей сложности более 614 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иски на 427 миллионов и 186 миллионов рублей поступили в суд 20 мая, к производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не раскрываются.
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Стороны часто спорят в суде из-за расчетов по государственным контрактам. Так, столичный арбитражный суд в апреле принял к рассмотрению иск УВЗ о взыскании с Минобороны около 219 миллионов рублей задолженности по госконтракту от 7 ноября 2017 года и около 5 миллионов рублей неустойки. Предмет контракта в материалах суда не указан.
Этот же суд в октябре отклонил иск Минобороны, требовавшего взыскать с "Уралвагонзавода" более 257 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 18 сентября 2015 года. По условиям контракта завод выполнял работы по капитальному ремонту с модернизацией танка типа Т-72Б с приведением его к виду Т-72БЗ с дополнительной защитой в 2015-2017 годах. Цена контракта превышала 16 миллиардов рублей.
"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.
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Т-14Т-72БАрматаРостехУралвагонзаводМоскваПроисшествия
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