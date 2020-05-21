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ЯсноПонятно
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2020-05-21T12:00
https://ria.ru/20200521/1571768068.html
"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571768133_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_ee4b4f963c02c776dc8735753faa2119.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?

12:00 21.05.2020
2126
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?
12:00
Культурная жизнь, карьерные перспективы, новые знакомства. Почему переезжают в мегаполисы из маленьких городов — понятно. Но зачем менять городские удобства на колорит русской глубинки (иногда не самый приятный)? Испытать себя, узнать, как живут другие и попытаться изменить мир в масштабах небольшого села? Или это просто экзистенциальный поиск?
Зачем переезжать из большого города в село с населением 1500 человек? Ради чего отказываться от удобств, торговых центров и ресторанов в пользу туалета на улице и сельской дискотеки? Возможно ли применить взгляды и опыт жителя большого города, чтобы сделать чуть лучше жизнь сельского?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают участницу программы "Учитель для России" Альбину Борисенко, которая уехала из большого города в село Глазок Тамбовской области, чтобы преподавать детям английский язык.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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