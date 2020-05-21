"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?

Зачем переезжать из большого города в село с населением 1500 человек? Ради чего отказываться от удобств, торговых центров и ресторанов в пользу туалета на улице и сельской дискотеки? Возможно ли применить взгляды и опыт жителя большого города, чтобы сделать чуть лучше жизнь сельского?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают участницу программы "Учитель для России" Альбину Борисенко, которая уехала из большого города в село Глазок Тамбовской области, чтобы преподавать детям английский язык.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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