"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?

Культурная жизнь, карьерные перспективы, новые знакомства. Почему переезжают в мегаполисы из маленьких городов — понятно. Но зачем менять городские удобства на колорит русской глубинки (иногда не самый приятный)? Испытать себя, узнать, как живут другие и попытаться изменить мир в масштабах небольшого села? Или это просто экзистенциальный поиск?