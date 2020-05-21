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Религия и мировоззрение
2020-05-21T11:05
https://ria.ru/20200521/1571767713.html
Берл Лазар: в деле помощи людям нет разделений на конфессии
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РИА Новости

Берл Лазар: в деле помощи людям нет разделений на конфессии

10:11 21.05.2020 (обновлено: 11:05 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Здоровье людей – это приоритет сегодня, также важны благотворительность и связь между конфессиями, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Здоровье людей – это первый приоритет сегодня. Нужно думать, как помочь другим людям, чтобы им не приходилось выходить из дома, тем более старикам – это святое дело", - сказал Лазар на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования", видеозапись которой доступна на сайте Совета муфтиев России.
Раввин подчеркнул, что в деле помощи людям нет разделений на конфессии, и привел пример время Великой отечественной войны, когда "не думали о национальностях и считали, что нужно помочь друг другу".
"Не важно, кто я, кто ты, мы братья. Мы чувствуем так всегда, но особенно в это трудное время… Я знаю мусульманских бизнесменов, которые нам помогали, в том числе (Сулейман) Керимов, знаю, евреев, которые помогают людям других национальностей. Когда мы сидим дома, мы понимаем важность взаимосвязи, взаимопонимания, того, что кто-то может позвонить и спросить, чем помочь. Важна моральная поддержка", - подчеркнул он.
Лазар отметил, что во время эпидемии особенно важно единство между представителями всех конфессий, всеми людьми, а также благотворительные программы, которые реализуют общины.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарОбщество
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