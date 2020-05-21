Берл Лазар: в деле помощи людям нет разделений на конфессии

"Здоровье людей – это первый приоритет сегодня. Нужно думать, как помочь другим людям, чтобы им не приходилось выходить из дома, тем более старикам – это святое дело", - сказал Лазар на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования", видеозапись которой доступна на сайте Совета муфтиев России.

Раввин подчеркнул, что в деле помощи людям нет разделений на конфессии, и привел пример время Великой отечественной войны, когда "не думали о национальностях и считали, что нужно помочь друг другу".

"Не важно, кто я, кто ты, мы братья. Мы чувствуем так всегда, но особенно в это трудное время… Я знаю мусульманских бизнесменов, которые нам помогали, в том числе (Сулейман) Керимов, знаю, евреев, которые помогают людям других национальностей. Когда мы сидим дома, мы понимаем важность взаимосвязи, взаимопонимания, того, что кто-то может позвонить и спросить, чем помочь. Важна моральная поддержка", - подчеркнул он.