В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе

Как заявила представительница полиции города Глендейл Тиффани Нгалула, где произошла стрельба, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, жизни двух других ничего не угрожает. По ее словам, когда полицейские прибыли на место происшествия, стрельба уже прекратилась. Сотрудники правоохранительных органов "вступили в борьбу с подозреваемым, в результате чего им удалось взять этого человека под стражу". Данные о предполагаемом стрелке не раскрываются.