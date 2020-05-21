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В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе
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РИА Новости

В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе

10:06 21.05.2020 (обновлено: 18:04 21.05.2020)
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© Фото : Glendale PoliceПолиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона. 21 мая 2020
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона. 21 мая 2020
© Фото : Glendale Police
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона. 21 мая 2020
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона, три человека получили ранения, сообщает полиция.
Как заявила представительница полиции города Глендейл Тиффани Нгалула, где произошла стрельба, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, жизни двух других ничего не угрожает. По ее словам, когда полицейские прибыли на место происшествия, стрельба уже прекратилась. Сотрудники правоохранительных органов "вступили в борьбу с подозреваемым, в результате чего им удалось взять этого человека под стражу". Данные о предполагаемом стрелке не раскрываются.
Как отмечает газета Wall Street Journal, это один из первых случаев стрельбы в общественных местах в США после начала пандемии коронавируса COVID-19.
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Коронавирус COVID-19АризонаФиниксСШАВ мире
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