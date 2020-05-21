В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе

Как заявила представительница полиции города Глендейл Тиффани Нгалула, где произошла стрельба, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, жизни двух других ничего не угрожает. По ее словам, когда полицейские прибыли на место происшествия, стрельба уже прекратилась. Сотрудники правоохранительных органов "вступили в борьбу с подозреваемым, в результате чего им удалось взять этого человека под стражу". Данные о предполагаемом стрелке не раскрываются.
Как отмечает газета Wall Street Journal, это один из первых случаев стрельбы в общественных местах в США после начала пандемии коронавируса COVID-19.
21 февраля, 09:52В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек