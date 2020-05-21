В Крыму назвали намерение Украины получить компенсацию от России фарсом

"Очередная вспышка активности украинского МИД вокруг керченского инцидента лишний раз доказывает, что киевские власти ничего не поняли и ничему не научились. Освобождение военнослужащих ВСУ, вовлеченных полтора года назад бывшим президентом Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста, в свое время стало настоящим жестом доброй воли со стороны России. Мы знаем, что их уголовное преследование в нашей стране на сегодня фактически прекращено", — заявил он РИА Новости.