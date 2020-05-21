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2020-05-21T16:07
https://ria.ru/20200521/1571767239.html
В Крыму назвали намерение Украины получить компенсацию от России фарсом
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РИА Новости

В Крыму назвали намерение Украины получить компенсацию от России фарсом

10:03 21.05.2020 (обновлено: 16:07 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов назвал фарсом планы Киева подать в суд на Россию и получить компенсацию за провокацию украинских кораблей в Керченском проливе.

"Очередная вспышка активности украинского МИД вокруг керченского инцидента лишний раз доказывает, что киевские власти ничего не поняли и ничему не научились. Освобождение военнослужащих ВСУ, вовлеченных полтора года назад бывшим президентом Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста, в свое время стало настоящим жестом доброй воли со стороны России. Мы знаем, что их уголовное преследование в нашей стране на сегодня фактически прекращено", — заявил он РИА Новости.

По словам Молохова, команда Владимира Зеленского продолжает с "упорством, достойным лучшего применения, конфронтационную политику своего предшественника в этом вопросе".
"Наилучшим ответом в этой ситуации мог бы стать скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, однако из-за эпидемии коронавируса проведение этого мероприятия пока отложено", — добавил собеседник агентства.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о намерении 22 мая подать иск в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС. Енин подчеркнул, что Киев планирует потребовать материальной и моральной компенсации.
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. В прошлом сентябре моряков передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении удерживаемых лиц, а в ноябре Москва вернула Киеву задержанные корабли.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ЕнинЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
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