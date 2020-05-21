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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:01
https://ria.ru/20200521/1571767077.html
В Киргизии выявили вспышку COVID-19 в детском отделении онкоцентра
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии выявили вспышку COVID-19 в детском отделении онкоцентра

10:01 21.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса выявлена в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии Бишкека, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев.
"В Национальном центре онкологии и гематологии Бишкека произошел занос вируса в детское отделение. После обследования 120 человек выявлены 14 зараженных с COVID-19", - заявил Усенбаев.
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По его словам, болезнь обнаружена у одного врача, двух медсестер, трех мам и восьми детей, которые находились на лечении.
"Источник инфекции предварительно установлен и организован весь комплекс противоэпидемиологичесих мероприятий. Развернут обсерватор и подготовлено отделение для детей, которые уже получают специализированное лечение. Зараженные медики будут переведены для лечения в инфекционный стационар", - подчеркнул замминистра.
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На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБишкекКиргизияВ мире
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