В Киргизии выявили вспышку COVID-19 в детском отделении онкоцентра

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса выявлена в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии Вспышка коронавируса выявлена в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии Бишкека , сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев.

"В Национальном центре онкологии и гематологии Бишкека произошел занос вируса в детское отделение. После обследования 120 человек выявлены 14 зараженных с COVID-19", - заявил Усенбаев.

По его словам, болезнь обнаружена у одного врача, двух медсестер, трех мам и восьми детей, которые находились на лечении.

"Источник инфекции предварительно установлен и организован весь комплекс противоэпидемиологичесих мероприятий. Развернут обсерватор и подготовлено отделение для детей, которые уже получают специализированное лечение. Зараженные медики будут переведены для лечения в инфекционный стационар", - подчеркнул замминистра.

На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.