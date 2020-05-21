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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:58
https://ria.ru/20200521/1571766934.html
В Грузии 485 человек вылечились от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии 485 человек вылечились от COVID-19

09:58 21.05.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Грузии достигло 485, инфицированных - 721, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
Накануне сообщалось о 713 инфицированных и 475 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 721, среди них выздоровели 485, смертельных случаев 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением - 351, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
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В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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