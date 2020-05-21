В Грузии 485 человек вылечились от COVID-19

ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Грузии достигло 485, инфицированных - 721, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
Накануне сообщалось о 713 инфицированных и 475 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 721, среди них выздоровели 485, смертельных случаев 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением - 351, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
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