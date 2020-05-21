В Грузии 485 человек вылечились от COVID-19

В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением - 351, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.