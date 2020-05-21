Патриарх соболезнует в связи со смертью старейшего священника Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной одного из старейших московских священнослужителей протоиерея Николая Дятлова, отметив его внимательность и доброту к людям, сообщил сайт Русской православной церкви.

Почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов скончался в понедельник на 88-м году жизни.

"Со скорбью воспринял известие о кончине протоиерея Николая Дятлова, последовавшей после продолжительной болезни. Свою жизнь он посвятил служению Господу: совершал пастырские труды на Ярославской земле, затем без малого пятьдесят лет нес послушание в храме мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине, более четверти века являясь настоятелем этого храма", - говорится в обращении патриарха к родным и близким священника и прихожанам его храма.

Предстоятель Русской церкви, в частности, отметил, что протоиерей Николай всегда "с благоговением предстоял престолу Божию, был внимателен и добр к людям".

Ранее на приходе РИА Новости уточнили, что смерть священнослужителя не была связана с коронавирусом, у него было заболевание сахарным диабетом.