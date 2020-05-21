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Религия и мировоззрение
2020-05-21T09:58
https://ria.ru/20200521/1571766901.html
Патриарх соболезнует в связи со смертью старейшего священника Москвы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1036x0_80_0_0_7474022dc40b7a8ac42bccd4a69b7f40.jpg
РИА Новости

Патриарх соболезнует в связи со смертью старейшего священника Москвы

09:58 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной одного из старейших московских священнослужителей протоиерея Николая Дятлова, отметив его внимательность и доброту к людям, сообщил сайт Русской православной церкви.
Почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов скончался в понедельник на 88-м году жизни.
"Со скорбью воспринял известие о кончине протоиерея Николая Дятлова, последовавшей после продолжительной болезни. Свою жизнь он посвятил служению Господу: совершал пастырские труды на Ярославской земле, затем без малого пятьдесят лет нес послушание в храме мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине, более четверти века являясь настоятелем этого храма", - говорится в обращении патриарха к родным и близким священника и прихожанам его храма.
Предстоятель Русской церкви, в частности, отметил, что протоиерей Николай всегда "с благоговением предстоял престолу Божию, был внимателен и добр к людям".
Ранее на приходе РИА Новости уточнили, что смерть священнослужителя не была связана с коронавирусом, у него было заболевание сахарным диабетом.
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Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году указом патриарха Алексия II он был назначен назначен настоятелем храма. В сентябре 2017 года указом патриарха Кирилла он был освобожден от должности настоятеля согласно поданному прошению и назначен почётным настоятелем храма.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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