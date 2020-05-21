В Тамбовской области шесть детей заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Шесть детей, в том числе годовалый мальчик, оказались среди 84 новых пациентов с коронавирусом в Шесть детей, в том числе годовалый мальчик, оказались среди 84 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , сообщила администрация региона.

"Восемьдесят четыре новых случая заболевания сегодня. Из них: 32 мужчины, 46 женщин, 6 детей (девочки 6, 16 лет, мальчики 1, 5, 9, 13 лет). Возраст взрослых - от 24 до 78 лет", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что среди новых пациентов лишь один прибыл из другого региона, остальные контактировали с больными из других регионов.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2238 (677 из них выздоровели: 280 выписаны из стационара, 397 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 6)", - информирует обладминистрация.

На данный момент госпитализированы 508 человек, у 342 диагноз подтвержден, у двоих диагноз отрицательный, у 164 анализы в работе, из госпитализированных у 210 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3297 (из них подтверждённых случаев - 1213, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5099. Выписано из больниц – 628. Всего обследованных лиц - 9532", - говорится в сообщении администрации области.