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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:56
https://ria.ru/20200521/1571766774.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465250_0:0:2884:1623_1036x0_80_0_0_3c684c5fca329bea6f8a2afb8c85eebb.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

09:56 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 мая состоит на лечении 246 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 246, подтверждённых с COVID – 246, с кислородной поддержкой – 163, на ИВЛ – 21", - написал он в Facebook.

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"Вчера умерли: двое мужчин в возрасте 64 и 70 лет, две женщины в возрасте 91 года (положительный COVID-19)", - добавил Переходов.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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