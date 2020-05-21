В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 мая состоит на лечении 246 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 246, подтверждённых с COVID – 246, с кислородной поддержкой – 163, на ИВЛ – 21", - написал он в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступили 14 пациентов, выписаны 26.
"Вчера умерли: двое мужчин в возрасте 64 и 70 лет, две женщины в возрасте 91 года (положительный COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф