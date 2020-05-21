В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 мая состоит на лечении 246 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 246, подтверждённых с COVID – 246, с кислородной поддержкой – 163, на ИВЛ – 21", - написал он в Facebook.