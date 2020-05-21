На Кубани сняли с праймериз ЕР депутата, якобы застрелившего собак

"Учитывая совершенные действия, дискредитирующие партию, местным оргкомитетом было принято решение аннулировать регистрацию Владимира Ченчика, а также исключить его из списка кандидатов предварительного голосования", - сообщили в региональном отделении партии.

Подтвердить, действительно ли выстрелы в собак совершил именно депутат-единоросс, в ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю агентству пока не удалось, процессуальный статус Ченчика пока неизвестен.