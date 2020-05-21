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2020-05-21T09:55
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На Кубани сняли с праймериз ЕР депутата, якобы застрелившего собак
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РИА Новости

На Кубани сняли с праймериз ЕР депутата, якобы застрелившего собак

09:55 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель
Портфель
© РИА Новости / Алексей Никольский
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. "Единая Россия" исключила депутата из Темрюкского района Кубани из списка кандидатов предварительного голосования после скандала, связанного с жестоким обращением с животными, сообщает краснодарское региональное отделение.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что депутат Темрюкского района Краснодарского края, фермер Ченчик якобы застрелил двух собак. "Единая Россия" сообщила о приостановлении его членства в партии до окончания расследования.
"Учитывая совершенные действия, дискредитирующие партию, местным оргкомитетом было принято решение аннулировать регистрацию Владимира Ченчика, а также исключить его из списка кандидатов предварительного голосования", - сообщили в региональном отделении партии.
Подтвердить, действительно ли выстрелы в собак совершил именно депутат-единоросс, в ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю агентству пока не удалось, процессуальный статус Ченчика пока неизвестен.
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