На Кубани сняли с праймериз ЕР депутата, якобы застрелившего собак

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. "Единая Россия" исключила депутата из Темрюкского района Кубани из списка кандидатов предварительного голосования после скандала, связанного с жестоким обращением с животными, сообщает краснодарское региональное отделение.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что депутат Темрюкского района Краснодарского края, фермер Ченчик якобы застрелил двух собак. "Единая Россия" сообщила о приостановлении его членства в партии до окончания расследования.
"Учитывая совершенные действия, дискредитирующие партию, местным оргкомитетом было принято решение аннулировать регистрацию Владимира Ченчика, а также исключить его из списка кандидатов предварительного голосования", - сообщили в региональном отделении партии.
Подтвердить, действительно ли выстрелы в собак совершил именно депутат-единоросс, в ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю агентству пока не удалось, процессуальный статус Ченчика пока неизвестен.