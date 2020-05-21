Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T17:40
https://ria.ru/20200521/1571766696.html
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787335_5:318:2588:1771_1036x0_80_0_0_29d57b797d76204c8a20fbc90075c164.jpg
РИА Новости

СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка

09:53 21.05.2020 (обновлено: 17:40 21.05.2020)
5656
© РИА Новости / Евгения НовоженинаОфис "Татфондбанка"
Офис Татфондбанка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК России.
По версии следствия, в 2015-2016 годах руководство банка совершило ряд действий, которые привели к ухудшению его финансового положения, в результате чего "банку был причинен ущерб в размере более 41,2 миллиарда рублей". В 2017 году у Татфондбанка была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

"Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков", — поясняют в СК.

Руки в наручниках
24 января, 17:32
В Москве бизнесмена арестовали по делу о хищении у банка
Дело возбуждено по статьям УК России "Растрата", "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "Преднамеренное банкротство", "Злоупотребление полномочиями".
"Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего", — говорится в сообщении.
СК России напоминает, что ранее было возбуждено дело против бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, действия которого, по мнению следствия, привели к ущербу в размере более 53 миллиардов рублей. Он обвиняется по ряду статей, в том числе о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дело уже дошло до суда, Мусин находится под домашним арестом.
Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших сотрудников ИК "ТФБ Финанс", похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 миллиарда рублей и обративших их в распоряжение Татфондбанка и подконтрольных юрлиц, говорится в релизе. Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома.
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.
Наталья Поклонская
24 февраля, 10:48
Поклонская направила запрос в ГП по делу Морского банка в Крыму
2501202
Обсудить 1
ТатфондбанкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Рекомендуем
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Мария Крохалева
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Баннер с логотипом Forbes
Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России
Ирина в своей комнате
"Он меня изнасиловал". О женщинах, которым очень тяжело пережить карантин
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева
Украина сумела спасти свои банки от экономики
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Автошколы оказались под угрозой закрытия
Сотрудник полиции
Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
"Измена — это правильно!" Почему Порошенко не боится скандала с записями
Спецоперация ФСБ России по задержанию группы наркоторговцев. Кадр оперативной съемки
ФСБ разоблачила международную банду торговцев афганским героином
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
Лента новостейМолния