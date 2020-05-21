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2020-05-21T10:08
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В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
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РИА Новости

В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

09:52 21.05.2020 (обновлено: 10:08 21.05.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против иранских правоохранителей из-за провала всех предыдущих санкций, но и эти меры бесполезны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Накануне США ввели санкции в отношении руководящего состава сил правопорядка (наравне с Корпусом стражей исламской революции и армией являются часть вооруженных сил Ирана) и главы МВД Ирана. Всего в списке девять граждан и три организации Ирана, связанных с правоохранительными органами страны.
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"Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность США американского режима", - говорится в заявлении Мусави.
Он добавил, что последние санкции США также являются вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 2231, заявив, что международное сообщество должно призвать США к ответу за подобные нарушения.
По словам Мусави, последние ограничительные меры со стороны США введены против тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране. Вашингтон был вынужден расширить санкционный режим в отношении неэкономического сектора, распространив их на правоохранителей, потому что все предыдущие санкции оказались бесполезными.
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Аббас МусавиМВД ИранаМИД ИранаСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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