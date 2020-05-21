В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

"Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность США американского режима", - говорится в заявлении Мусави.

По словам Мусави, последние ограничительные меры со стороны США введены против тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране. Вашингтон был вынужден расширить санкционный режим в отношении неэкономического сектора, распространив их на правоохранителей, потому что все предыдущие санкции оказались бесполезными.