В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против иранских правоохранителей из-за провала всех предыдущих санкций, но и эти меры бесполезны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность США американского режима", - говорится в заявлении Мусави.
Он добавил, что последние санкции США также являются вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 2231, заявив, что международное сообщество должно призвать США к ответу за подобные нарушения.
По словам Мусави, последние ограничительные меры со стороны США введены против тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране. Вашингтон был вынужден расширить санкционный режим в отношении неэкономического сектора, распространив их на правоохранителей, потому что все предыдущие санкции оказались бесполезными.
Президент Ирана Хасан Роухани в четверг в ходе выступления на открытии инфраструктурных проектов заявил, что "американский вирус" не поставит иранский народ на колени