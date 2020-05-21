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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:23
https://ria.ru/20200521/1571766608.html
Ни одна онкоклиника в Москве не была закрыта во время эпидемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/152995/15/1529951533_0:343:3032:2048_1036x0_80_0_0_5d052ba264590d13b143ae568c7aedc2.jpg
РИА Новости

Ни одна онкоклиника в Москве не была закрыта во время эпидемии

09:52 21.05.2020 (обновлено: 12:23 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМедики во время операции
Медики во время операции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21мая — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что из-за пандемии COVID-19 онкологические больные в столице не получают необходимую медицинскую помощь.
"Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что в связи с перепрофилированием федеральных центров дополнительно предоставили 100 коек на базе НИКИО имени Свержевского. Всех пациентов перепрофилированных под лечение больных COVID-19 или закрытых на карантин клиник перевели в стационары, где они продолжают лечение. Кроме того, онкобольным с опухолями предстательной и молочной желез с начала апреля проводят гормонотерапию на дому: к ним выезжают врач и медсестра, которые при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат.
Ранее депздрав сообщал, что на базе крупнейших столичных больниц — ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57 имени Д. Д. Плетнева, ГКБ имени С. П. Боткина, ГКБ № 40 и Клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова — организовали шесть многопрофильных онкологических центров, которые продолжают оказывать помощь пациентам в обычном режиме. При выявлении онкозаболеваний или их прогрессировании все приемы и процедуры, в том числе лучевую и химиотерапию, а также плановые операции проводят в назначенные сроки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОнкологияракЗдоровье - ОбществоМосква
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