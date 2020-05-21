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https://ria.ru/20200521/1571766559.html
ФСБ разоблачила международную банду торговцев афганским героином
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РИА Новости

ФСБ разоблачила международную банду торговцев афганским героином

09:48 21.05.2020 (обновлено: 10:40 21.05.2020)
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© ФСБ РФСпецоперация ФСБ России по задержанию группы наркоторговцев. Кадр оперативной съемки
Спецоперация ФСБ России по задержанию группы наркоторговцев. Кадр оперативной съемки
© ФСБ РФ
Спецоперация ФСБ России по задержанию группы наркоторговцев. Кадр оперативной съемки
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Центральной России разоблачена международная банда торговцев афганским героином, изъято 48 килограмм наркотика, задержаны пять человек, возбуждено семь уголовных дел, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
"ФСБ совместно с МВД РФ проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего незаконного сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина", - Говорится в сообщении.
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Отмечается, что в феврале 2020 года в Московской области был задержан наркокурьер, изъято два килограмма героина. Позже в Калужской области был задержан еще один человек, изъято 13 килограмм наркотиков.
"На заключительном этапе операции, несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток, а также применяли различные ухищрения, в мае 2020 года с поличным задержаны организатор и активные члены разрабатываемой ОПГ, из незаконного оборота изъято не менее 33 кг героина", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что всего изъято 48 килограмм героина, возбуждено семь уголовных дел.
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Московская область (Подмосковье)Калужская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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