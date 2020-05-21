ФСБ разоблачила международную банду торговцев афганским героином

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Центральной России разоблачена международная банда торговцев афганским героином, изъято 48 килограмм наркотика, задержаны пять человек, возбуждено семь уголовных дел, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
"ФСБ совместно с МВД РФ проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего незаконного сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина", - Говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале 2020 года в Московской области был задержан наркокурьер, изъято два килограмма героина. Позже в Калужской области был задержан еще один человек, изъято 13 килограмм наркотиков.
"На заключительном этапе операции, несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток, а также применяли различные ухищрения, в мае 2020 года с поличным задержаны организатор и активные члены разрабатываемой ОПГ, из незаконного оборота изъято не менее 33 кг героина", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что всего изъято 48 килограмм героина, возбуждено семь уголовных дел.