В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5606

ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 335 и достигло 5606, еще три человека скончались, сообщается в четверг на сайте Минздрава.
В среду власти республики сообщали о 5271 подтвержденном случае и 67 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 5606 случаев коронавируса. Излечились 2581 пациент. Скончались 70 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2928 пациентов, проведены 45822 теста, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф