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2020-05-21T11:50
https://ria.ru/20200521/1571766159.html
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
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РИА Новости

Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

09:44 21.05.2020 (обновлено: 11:50 21.05.2020)
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© ГСУ СК России по Московской областиВ Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
© ГСУ СК России по Московской области
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
Ранее следствие сообщало, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. Матери мальчика в квартире в этот момент не было. По данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии". Было возбуждено уголовное дело, мать задержали.

"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына. <…> На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном", — говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что ее сын болел, она "не могла смотреть на его мучения", поэтому решила убить ребенка.
"В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет России (СК РФ)КоломнаПроисшествия
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