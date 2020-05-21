Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жительница Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.

Ранее следствие сообщало, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. Матери мальчика в квартире в этот момент не было. По данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии". Было возбуждено уголовное дело, мать задержали.

"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына. <…> На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном", — говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что ее сын болел, она "не могла смотреть на его мучения", поэтому решила убить ребенка.