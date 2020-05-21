Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

Ранее следствие сообщало, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. Матери мальчика в квартире в этот момент не было. По данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии". Было возбуждено уголовное дело, мать задержали.
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына. <…> На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном", — говорится в сообщении.
Женщина пояснила, что ее сын болел, она "не могла смотреть на его мучения", поэтому решила убить ребенка.
"В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.
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