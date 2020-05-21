Прокуратура требует наказать ульяновских чиновников за недоплаты медикам

"Без надлежащей реакции его должностных лиц оставались факты неправомерной выплаты стимулирующих надбавок после 15 мая с учетом фактически отработанного времени, а не за полный месяц. В этой связи прокуратура Ульяновской области внесла в адрес министра здравоохранения представление об устранении нарушений прав граждан и закона. Кроме того, поставлен вопрос о привлечении к ответственности всех виновных должностных лиц органа власти", - говорится в сообщении.