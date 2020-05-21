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2020-05-21T09:42
https://ria.ru/20200521/1571765974.html
Прокуратура требует наказать ульяновских чиновников за недоплаты медикам
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РИА Новости

Прокуратура требует наказать ульяновских чиновников за недоплаты медикам

09:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врач. Архивное фото
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области требует привлечь к ответственности чиновников минздрава региона за то, что почти 2,5 тысячи медработников не вовремя получили доплаты за работу с больными коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба областного надзорного ведомства.
Ранее прокуратура заявила, что проводит проверку после сообщений о возможных нарушениях в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области.
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По данным надзорного ведомства, чиновники минздрава Ульяновской области не проконтролировали процесс начисления в лечебных учреждениях выплат медикам, работающим с больными коронавирусом. В результате, по информации прокуратуры, почти 2,5 тысячами работниками доплата на общую сумму более 30 миллионов рублей была получена несвоевременно. Отмечается, что заявка на выделение денег из федерального бюджета была направлена региональным министерством здравоохранения лишь 18 мая.
"Без надлежащей реакции его должностных лиц оставались факты неправомерной выплаты стимулирующих надбавок после 15 мая с учетом фактически отработанного времени, а не за полный месяц. В этой связи прокуратура Ульяновской области внесла в адрес министра здравоохранения представление об устранении нарушений прав граждан и закона. Кроме того, поставлен вопрос о привлечении к ответственности всех виновных должностных лиц органа власти", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинУльяновская областьОбщество
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