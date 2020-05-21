Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Краснодарского края проверяет ситуацию с вынесением предупреждения об экстремизме сотрудникам скорой Абинской больницы после их жалоб о невыплатах надбавок по CОVID-19, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

В среду издание "Подъем" в Telegram-канале со ссылкой на сотрудников скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани сообщило, что пожаловавшихся на отсутствие президентских доплат фельдшеров заподозрили в экстремизме. Один из медиков, пишет издание, рассказал, что после опубликованного видеобращения их начали вызывать в прокуратуру, Следственный комитет. Также, пишет издание, его собеседник рассказал, что представитель полиции призвал его прекратить жалобы, иначе к делу будут подключены спецслужбы. Сообщалось также о якобы имевшей место угрозе водителю скорой возбудить против него дело об экстремизме.

В прокуратуре Краснодарского края факт реагирования правоохранительными органами в отношении медиков подтвердили.

"Да, такой момент есть. Полиция с подачи коллег из другого ведомства решила кого-то из врачей вызвать, было даже выдано письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме. Конечно, в нынешних условиях так делать не нужно. Сейчас разбираемся, возможно, сигнал коллег был неверно воспринят. Прокуратура тоже опрашивала медиков, но как раз именно в связи с их жалобами на неполучение доплат в целях защиты их прав, и, конечно, никаких предупреждений не делала", - рассказали агентству в пресс-службе надзорного ведомства Кубани, представив копии объяснений медработников.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю оперативный комментарий агентству получить не удалось. В СУСК по Краснодарскому краю РИА Новости подтвердили факты опроса медиков, уточнив, что это происходит в рамках ранее организованных проверок по фактам публикаций о невыплатах им надбавок.

Источник агентства в органах прокуратуры не исключил того, что надзорный орган может выйти с представлением в адрес полиции, но пока проверка не закончена.