В Подмосковье 4,2 тысячи человек выздоровели от COVID-19

"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 384 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4281 человека", - говорится в сообщении.