В Подмосковье 4,2 тысячи человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Московской области закрепилась тенденция на рост числа выздоровевших от коронавируса: итого выздоровели 4,2 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в регионе.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 384 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4281 человека", - говорится в сообщении.
Оперштаб 18 мая сообщал, что выздоровели 273 пациента, общее число выздоровевших составляло 3361. По данным на 19 мая, выздоровели 253 человека (всего 3614). 20 мая сообщалось, что в Подмосковье выздоровели и выписались 283 человека, общее число составило 3897.
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