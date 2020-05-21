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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:40
https://ria.ru/20200521/1571765836.html
В Подмосковье 4,2 тысячи человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Подмосковье 4,2 тысячи человек выздоровели от COVID-19

09:40 21.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Московской области закрепилась тенденция на рост числа выздоровевших от коронавируса: итого выздоровели 4,2 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в регионе.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 384 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4281 человека", - говорится в сообщении.
Оперштаб 18 мая сообщал, что выздоровели 273 пациента, общее число выздоровевших составляло 3361. По данным на 19 мая, выздоровели 253 человека (всего 3614). 20 мая сообщалось, что в Подмосковье выздоровели и выписались 283 человека, общее число составило 3897.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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