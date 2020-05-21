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2020-05-21T09:39
https://ria.ru/20200521/1571765754.html
Росгидромет рассказал о работе антарктических экспедиций на фоне COVID-19
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РИА Новости

Росгидромет рассказал о работе антарктических экспедиций на фоне COVID-19

09:39 21.05.2020
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© РИА Новости / Г. Копосов / Перейти в фотобанкОбсерватория "Мирный" - первая советская антарктическая станция. Побережье моря Дэвиса
Обсерватория Мирный - первая советская антарктическая станция. Побережье моря Дэвиса
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в фотобанк
Обсерватория "Мирный" - первая советская антарктическая станция. Побережье моря Дэвиса. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ученые могут изменить условия работы в Антарктиде и порядок проведения экспедиций, чтобы избежать заражения COVID-19, говорится в сообщении Росгидромета, приуроченному к Дню полярника, который отмечается в России 21 мая.
В настоящее время идет подготовка к 66-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), а также продолжает работу 65-я экспедиция.
"Нельзя допустить проникновения COVID-19 на антарктические станции и суда во время длительного рейса. Рассматриваются несколько вариантов проведения экспедиции: с работами на сезонных базах или без них, с использованием одного или двух судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что даже при сокращенном варианте на научно-экспедиционном судне "Академик Федоров" в Антарктиду отправятся не менее 200 человек.
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"После зачисления в состав 66-й РАЭ все члены экипажа и экспедиции пройдут двухнедельный карантин с полной изоляцией на судне под наблюдением судового врача и врачей станций. После этого будет проводиться контрольное обследование с использованием портативных тест-систем или в стационарной биохимической лаборатории", - сообщает Росгидромет.
Кроме того, в зимовочном составе 65-й экспедиции работают 110 человек. Они находятся на пяти круглогодично действующих станциях: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен и Прогресс.
"Пандемия коронавирусной инфекции оказывает влияние и на работы России в Антарктике: продолжается режим изоляции на антарктических станциях, прекращено взаимодействие между сотрудниками соседних станций", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКосмос - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МирныйАнтарктида
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