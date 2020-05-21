Росгидромет рассказал о работе антарктических экспедиций на фоне COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ученые могут изменить условия работы в Ученые могут изменить условия работы в Антарктиде и порядок проведения экспедиций, чтобы избежать заражения COVID-19, говорится в сообщении Росгидромета , приуроченному к Дню полярника, который отмечается в России 21 мая.

В настоящее время идет подготовка к 66-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), а также продолжает работу 65-я экспедиция.

"Нельзя допустить проникновения COVID-19 на антарктические станции и суда во время длительного рейса. Рассматриваются несколько вариантов проведения экспедиции: с работами на сезонных базах или без них, с использованием одного или двух судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже при сокращенном варианте на научно-экспедиционном судне "Академик Федоров" в Антарктиду отправятся не менее 200 человек.

"После зачисления в состав 66-й РАЭ все члены экипажа и экспедиции пройдут двухнедельный карантин с полной изоляцией на судне под наблюдением судового врача и врачей станций. После этого будет проводиться контрольное обследование с использованием портативных тест-систем или в стационарной биохимической лаборатории", - сообщает Росгидромет.

Кроме того, в зимовочном составе 65-й экспедиции работают 110 человек. Они находятся на пяти круглогодично действующих станциях: Мирный , Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен и Прогресс.

"Пандемия коронавирусной инфекции оказывает влияние и на работы России в Антарктике: продолжается режим изоляции на антарктических станциях, прекращено взаимодействие между сотрудниками соседних станций", - говорится в сообщении.