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2020-05-21T14:23
https://ria.ru/20200521/1571765577.html
В Томске умер от инсульта второй вахтовик, вернувшийся из Якутии
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РИА Новости

В Томске умер от инсульта второй вахтовик, вернувшийся из Якутии

09:33 21.05.2020 (обновлено: 14:23 21.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в окне
Медицинский работник в окне
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Медицинский работник в окне. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мая — РИА Новости. Второй вахтовый рабочий, недавно вернувшийся с Чаяндинского месторождения в Якутии, скончался в обсерваторе в Томске от обширного инсульта, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник подтвердил случай приступа инсульта у проживавшего в обсерваторе вахтовика. Мужчине была оказана помощь медработником учреждения и вызвана реанимационная бригада скорой помощи", — говорится в сообщении.

Вахтовика доставили в сосудистый центр Томской областной клинической больницы. В машине скорой помощи ему потребовались реанимационные действия. В больнице у него диагностировали массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. На следующий день он скончался в палате интенсивной терапии.
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До этого в томском обсерваторе умер от инфаркта 43-летний вахтовик, также вернувшийся из Якутии. Всего с начала мая в Томск вернулись около 200 рабочих с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ввели карантин из-за коронавируса.
Музеник отметил, что при поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из них не предъявлял.
"По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации", — заявил главврач.
Следственный комитет начал проверку из-за этих смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Томск
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