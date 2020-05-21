В Томске умер от инсульта второй вахтовик, вернувшийся из Якутии

НОВОСИБИРСК, 21 мая — РИА Новости. Второй вахтовый рабочий, недавно вернувшийся с Чаяндинского месторождения в Якутии, скончался в обсерваторе в Второй вахтовый рабочий, недавно вернувшийся с Чаяндинского месторождения в Якутии, скончался в обсерваторе в Томске от обширного инсульта, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник подтвердил случай приступа инсульта у проживавшего в обсерваторе вахтовика. Мужчине была оказана помощь медработником учреждения и вызвана реанимационная бригада скорой помощи", — говорится в сообщении.

Вахтовика доставили в сосудистый центр Томской областной клинической больницы. В машине скорой помощи ему потребовались реанимационные действия. В больнице у него диагностировали массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. На следующий день он скончался в палате интенсивной терапии.

До этого в томском обсерваторе умер от инфаркта 43-летний вахтовик, также вернувшийся из Якутии. Всего с начала мая в Томск вернулись около 200 рабочих с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ввели карантин из-за коронавируса.

Музеник отметил, что при поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из них не предъявлял.

"По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации", — заявил главврач.

Следственный комитет начал проверку из-за этих смертей.