В Воронежской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем - на 41, общее количество случаев составило 1307, сообщает правительство региона.
Утром в среду власти информировали о 20 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за сутки.
"В четверг, 21 мая, официально подтверждено заражение 41 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1307 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 758 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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