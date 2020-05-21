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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:25
https://ria.ru/20200521/1571765415.html
В Воронежской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Воронежской области за сутки выявили 41 новый случай COVID-19

09:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем - на 41, общее количество случаев составило 1307, сообщает правительство региона.
Утром в среду власти информировали о 20 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за сутки.
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"В четверг, 21 мая, официально подтверждено заражение 41 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1307 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 758 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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