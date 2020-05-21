Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T09:24
https://ria.ru/20200521/1571765288.html
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении

09:24 21.05.2020
1144
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как сообщало издание Znak.com, 20 мая совершено разбойное нападение на пункт приема металла в Челябинске. Известно, что подозреваемые приехали на нескольких машинах, а когда о преступлении стало известно полиции, нападавшие забрали с собой владельца пункта и попытались скрыться, уточняет издание. Налетчики были вооружены травматическим пистолетом и карабином "Сайга" и при попытке скрыться открыли стрельбу.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии была задержана группа лиц, подозреваемая в совершении разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.
Более подробный комментарий готовится, уточнила она.
Сотрудник полиции
16 апреля, 12:33
В Самаре в разбойном нападении участвовала 11-летняя девочка
1410001
Обсудить 0
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве школьницы под Тамбовом
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье подросток разбился насмерть на отцовской иномарке
Мария Крохалева
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Машина прокуратуры
Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
Суд приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома
Спецоперация ФСБ России по задержанию группы наркоторговцев. Кадр оперативной съемки
ФСБ разоблачила международную банду торговцев афганским героином
Курганы середины XII — начала XIII, которые могли принадлежать вятичам
В Москве нашли древние курганы, которые могли принадлежать вятичам
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд изолирует двух вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 40 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
Лента новостейМолния