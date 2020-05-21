В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как сообщало издание Znak.com, 20 мая совершено разбойное нападение на пункт приема металла в Челябинске. Известно, что подозреваемые приехали на нескольких машинах, а когда о преступлении стало известно полиции, нападавшие забрали с собой владельца пункта и попытались скрыться, уточняет издание. Налетчики были вооружены травматическим пистолетом и карабином "Сайга" и при попытке скрыться открыли стрельбу.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии была задержана группа лиц, подозреваемая в совершении разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.
Более подробный комментарий готовится, уточнила она.
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