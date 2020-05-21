В Перми начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID

"Модель искусственного интеллекта с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Она позволяет повысить охват населения диагностикой, повысить ее точность путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников", — говорится в сообщении.

По словам главврача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, программа резко сокращает время, необходимое на выявление изменений в легких. Также она помогает поставить диагноз в тех случаях, когда врач на КТ не специализируется углубленно на диагностике заболеваний легких, а занимается преимущественно диагностикой заболеваний органов брюшной полости или головного мозга.