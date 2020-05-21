В Перми начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID

ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Две больницы Пермского края начнут использовать разработку, позволяющую за секунды распознавать на компьютерном томографе изменения в легких, вызванные коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Модель искусственного интеллекта с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Она позволяет повысить охват населения диагностикой, повысить ее точность путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников", — говорится в сообщении.
По словам главврача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, программа резко сокращает время, необходимое на выявление изменений в легких. Также она помогает поставить диагноз в тех случаях, когда врач на КТ не специализируется углубленно на диагностике заболеваний легких, а занимается преимущественно диагностикой заболеваний органов брюшной полости или головного мозга.
О начале использования системы искусственного интеллекта для диагностики коронавируса в Москве мэр столицы Сергей Собянин объявил в конце апреля, за две недели этим методом было обработано около 30 тысяч исследований.
Для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пермском крае работают девять компьютерных томографов. Исследования проводятся на территории Перми, Березников, Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и Коми-Пермяцкого округа. С начала марта на томографах проведено более пяти тысяч обследований органов грудной полости. У 40% пациентов в ходе исследования был рентгенологически подтвержден диагноз "пневмония".
По данным министерства здравоохранения на утро 21 мая, в регионе зарегистрировано 1178 заболевших COVID-19, выздоровели 590 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,9 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.