В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 40 тысяч

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Еще 3746 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 40 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40682" - рассказала вице-мэр.
Днем ранее после прохождения лечения выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19 - 5440. Впервые в Москве число вылечившихся превысило число выявленных заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.