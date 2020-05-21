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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:34
https://ria.ru/20200521/1571765179.html
В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 40 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687003_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_5807f5992e8387c4e5d94005ab3ccf1d.jpg
РИА Новости

В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 40 тысяч

09:20 21.05.2020 (обновлено: 09:34 21.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Еще 3746 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 40 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40682" - рассказала вице-мэр.
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Днем ранее после прохождения лечения выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19 - 5440. Впервые в Москве число вылечившихся превысило число выявленных заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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